Recette du cheesecake aux fraises sans cuisson : Attention, dessert addictif !

Le cheesecake aux fraises sans cuisson est un dessert facile et rapide à préparer : 20 minutes et c’est prêt ! Frais et onctueux, équilibré en sucre, ce dessert gourmand servi en verrine fera le bonheur de vos convives. Suivez la recette de Yannick en vidéo et bonne dégustation !

Trois préparations entrent dans la recette du cheesecake aux fraises : le gâteau, la crème et les fruits.

Les ingrédients pour la recette de Yannick :

Pour faire la base de gâteau :

100 g de spéculoos

75 g de beurre

50 g de flocons d’avoine

Pour la crème :

150 g de Philadelphia

150 g de mascarpone

1 gousse de vanille

20 cl de crème liquide à 35% de matière grasse

60 g de sucre glace

Pour les fruits :

Des fraises

1 citron vert

Les conseils de Yannick : Vous pouvez remplacer les spéculoos par des petits beurres, des sablés...Et si vous n'avez pas de citron vert, essayez les zestes d'orange qui se marient très bien avec les spéculoos.

