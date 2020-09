Recette du far breton aux pruneaux facile et rapide

Comment réussir ce gâteau breton crémeux et ferme à la fois, avec des pruneaux super fondants ? Suivez les explications en vidéo de Yannick.

Obtenir un far breton aux pruneaux super moelleux et bien doré n'est pas très compliqué, ce qui est important c'est de réussir la cuisson.

Les ingrédients de la recette de far breton de Yannick :

150g de sucre

120g de farine

1/2 litre de lait

40g de beurre 1/2 sel à température ambiante

6 œufs

200g de pruneaux dénoyautés

De la vanille liquide

Le conseil de Yannick : la cuisson se fait en 2 temps. Dans un four préchauffé à 210° mettre le far pendant 10 minutes puis baisser la température du four à 180° et laisser cuire 35 minutes.

Le far breton aux pruneaux de Yannick - Marie-Brigitte Leflot

