Vidéo - La recette du foie gras poêlé par Valérie Legrand de la ferme de Beleslou à Cagnotte (40)

Cagnotte, France

Le foie gras poêlé, c’est rapide et facile à cuisiner… à condition de respecter 3 recommandations : la température de la poêle, le poids et la qualité du foie gras et son épaisseur. Démonstration avec Valérie Legrand, de la ferme de Beleslou à Cagnotte, une recette réalisée dans les studios de France Bleu Gascogne.

Pour réaliser cette recette, Valérie Legrand vous suggère de choisir un foie gras fermier entier de moins de 600 grammes. Le découper en tranche d'1 centimètre d'épaisseur pour une cuisson rapide et à cœur. Déposer ces tranches dans une poêle bien chaude et sèche. Ajouter du sel du moulin. Dès que cela commence à fumer ajouter un peu de vinaigre balsamique et retourner les tranches de foie gras. Laisser quelques instants cuire sur l'autre face puis servez ces tranches sur du pain d'épice.

A la Ferme de Beleslou, en pays d'Orthe, vous trouvez des éleveurs, producteurs de canards fermiers landais, de porcs Gascons noirs et de porcs fermiers roses. Il s'agit là de la 3ème génération à perpétrer des traditions et valeurs paysannes démarrées en 1962. Le maïs utilisé pour nourrir les animaux est cultivé, produit, séché et stocké à la ferme, et il est sans OGM.