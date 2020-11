Recette du poulet coco et curry : En 10 minutes c'est prêt !

Le poulet au curry et lait de coco ou comme l'appelle Yannick "le poulet coco" est un plat parfumé, savoureux et légèrement épicé. La recette simple est très rapide à faire. Du blanc de poulet, du lait de coco, de la pâte de curry et en 10 minutes c'est prêt !

Les ingrédients pour le poulet coco de Yannick :

Pour 2 / 3 personnes :

1 cuillère à café de pâte de curry rouge

1 cuillère à café d'huile de sésame grillé

1/2 cuillère à soupe sauce Nioc-mâm

1 cuillère à soupe de sauce soja

50 cl de lait de coco

3 cuillères à soupe d'huile de tournesol

1/2 oignon ciselé

2 blancs de poulet

Des tomates cerises - en saison - ou d'autres légumes (courgettes, carottes...que vous aurez blanchies par avance)

De la coriandre

Ce plat en sauce peut être servi seul, avec du riz ou des nouilles soba...

