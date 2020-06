Recette du Tiramisu : gourmands, gourmandes régalez-vous !

Comment faire ce dessert italien onctueux et crémeux qu'est le Tiramisu ? Yannick vous donne une recette simple de Tiramisu au café, à servir en verrine ou dans un plat familial.

Les ingrédients du Tiramisu de Yannick :

Du café fort bien froid

250g de mascarpone

150g de sucre

3 œufs

Du cacao amer

De l'Amaretto

Des biscuits à la cuillère

Le conseil de Yannick :

Le Tiramisu peut être préparé avec des fruits rouges (fraises, framboises...) et dans ce cas, le café est remplacé par un sirop d'imbibage ( 150g d'eau et 60g de sucre ).

Pour parfumer ce sirop, on peut y faire infuser des feuilles de menthe, de basilic ...

Pour découvrir d'autres recettes de Yannick :

Sur Youtube : Les Ateliers de Yannick

Sur Facebook @AteliersdeYannick