RECETTE - Filet de biche façon Wellington

INGREDIENTS :

- filet de biche

- champignons

- pâte feuilleté

- foie gras cru coupé en escalope

RECETTE :

Faire revenir les filets de biche en ne les faisant que griller rapidement et on les réserve au frais.

Vous réalisez une duxelle de champignons, en les coupant en petits morceaux, et on les fait revenir dans un peu de beurre avec de l'ail et du persil. On réserve.

Sur la pâte feuilleté bien étalé, on met cette duxelle de champignons en fine couche, puis on place les morceaux de filet de biche et au-dessus, une tranche de foie gras cru de 1 cm d'épaisseur.

On replie le tout avec la pâte feuilletée en fermant bien. On y fait de jolies décorations et on badigeonne de jaune d'oeuf pour la dorure et on enfourne au four à 200° durant 35 mn.

On sert avec des spaetzles maison ou des pâtes d'Alsace.

Retrouvez l'émission autour du gibier avec Matthieu Koenig chef du restaurant Koenig-L'arbre Vert à Berrwiller ci-dessous