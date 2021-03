RECETTE - Gyozas aux crevettes

INGREDIENTS : pour 4 pers.

Pour la pâte à gyozas : 250g de farine, 125g d'eau, sel, poivre, 1 càc de thé matsha

Pour la farce : 400g de crevettes crus, un peu de gingembre frais, cobawa, coriandre, 1 oignon, de l'ail, de la citronnelle, un peu de carottes en brunoise, sauce soja

RECETTE :

On fait sa pâte à gyozas et on confectionne des petits cercles de pâte. On coupe les crevettes en petits morceaux, on les fait revenir à la poêle avec un peu d'huile, on rajoute le gingembre, la citronnelle, l'oignon coupé, l'ail, et la brunoise de carottes. On laisse cuire dans la sauce soja

On rajoute ensuite le cobawa et la coriandre. On façonne nos gyozas, le pliage est assez simple vous pouvez retrouver la technique ici

Puis on fait revenir les gyozas dans une poêle bien chaude sur un côté, puis on les tourne, on rajoute un fumet de poisson ou un jus de crustacés et on couvre. On laisse cuire quelques minutes jusqu'à ce que les gyozas ont absorbé tout le liquide. On déguste les gyozas avec une sauce nuoc nam ou une sauce soja

Réécoutez l'émission consacrée au pâtes farcies avec Floriane Sitz, la cheffe du restaurant Cokoon à Strasbourg ci-dessous