RECETTE - La Bourdalou, tarte aux amandes et poires

INGREDIENTS : pour 8 personnes

5 poires, poudre d'amandes, beurre, sucre, oeufs, amandes effilées

RECETTE :

On fait une crème d'amandes en prenant de la poudre d'amandes, du beurre et du sucre semoule en tant pour tant

Cette crème, on la met sur la pâte à tarte jusqu'en haut. Puis, on coupe les poires en deux et on les met en rosace sur le dessus. On les incise pour que les poires ne se rétractent pas et on met la tarte au four à 180°/200° pendant une demi-heure.

A déguster seule ou avec une boule de glace vanille

