RECETTE la galette Jeanne de Belleville

Pour confectionner la pâte à crêpes ou à galettes, vous pouvez utiliser des farines variées. Comme pour les crêpes sucrées, la farine de blé est parfaite. Vous pourrez ainsi préparer votre pâte à crêpes habituelle, sans toutefois, y incorporer de sucre. Pour une saveur plus prononcée et plus originale, choisissez de la farine de sarrasin ou farine de blé noir. Vous obtiendrez des crêpes salées à la jolie teinte dorée, appelés galettes.

Celle de notre chef, c'est la Jeanne de Belleville, en hommage à l'unique femme corsaire, dite "la tigresse bretonne"

Vous marinez du poulet, avec du persil et de la ciboulette, vous rajoutez de la crème fraîche et des champignons forestiers, vous nappez de cette préparation vos galettes de sarrasin (de l'eau, de la farine de sarrasin, et des oeufs). Et vous servez bien chaud

Réécoutez l'émission de ce matin autour des crêpes et des galettes en compagnie Stéphane Jung maitre crépier à la créperie corsaire Mad'Avel à Brumath