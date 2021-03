RECETTE La tourte aux patates

INGREDIENTS :

pommes de terre classique, pâte brisée, pâte feuilletée, du vin blanc, oignons, ail, sel, poivre, lait, oeuf, muscade

RECETTE :

Prendre la pâte brisée dans un moule à tourte, la mettre au fond et par dessus mettre des rondelles de pommes de terre comme on fait un gratin. On rajoute les oignons émincés, l'ial et un peu de vin blanc. On referme avec la pâte feuilletée sur laquelle on fait une cheminée. On enfourne 45 mn à 180°/200°.

On sort la tourte du four et dans la cheminée, on rajoute un mélange d'oeufs, lait, sel et poivre et muscade. ON remet au four pour 20 mn.

On déguste avec une belle salade.

