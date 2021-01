RECETTE - les falafels de Xavier jarry

Pour 4 personnes :

- 200g de pois chiche, 200 g de quinoa cuit, 1 botte de coriandre, 1 botte de menthe, 1 c à s de graine de cumin, 1 c à s de zaatar, 1 c à s de pâte de sésame

LA RECETTE :

Mixer le tout en rectifiant l'assaisonnement avec sel et poivre. Faites des petites boules et faire frire en friteuse 4 à 5 mn

On les accompagne d'un fromage blanc frais avec échalote, ciboulette et ail

Bon appétit

Réécoutez l'émission consacrée aux pois chiche ce matin en compagnie de Xavier jarry, le chef du restaurant La fabrique à Schiltigheim