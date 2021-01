RECETTE - Magret de canard et sauce aux mirabelles

INGREDIENTS :

- magret de canard*

- mirabelles

- 1 échalote

- vinaigre Melfort

LA RECETTE :

Faites chauffer le four à 180°. Mettre dans une poêle chaude les magrets pour les marquer, en incisant le côté peau. Faites cuire sur la peau durant 7 à 8 mn en enlevant l'excès de gras (que vous pouvez conserver au frigo pour faire dorer des pommes de terre par exemple). On retourne le magret côté viande et on fait cuire 2 mn. Ensuite on réserve la viande sur une grille à gâteaux pour la laisser reposer.

Dans la poêle, rajoutez l'échalote ciselée, les mirabelles dénoyautées, mettre un trait de Belfort, puis un bouillon de volaille et faire réduire.

On met à réchauffer le magret au four et ensuite on dresse en rosace dans une jolie assiette, on rajoute la sauce aux mirabelles et on accompagne ce plat de spaetzles maison.

