RECETTE - Magret de canard séché, œuf poché, crémeux de betterave rouge au girofle

INGREDIENTS :

1 Magret de canard Français 350 gr, 400 GRS de gros sel gris, 100 GRS de sucre en poudre, 2 CS de coriandre en grain, 2 belles branches de thym, 2 belles branches de romarin, 2 gousses d’ail en lamelle, 1 œufs BIO, 150 gr de betterave rouge cuite, 1 cl de vinaigre de vin rouge au girofle maison

(Porter à ébullition 25 cl de vinaigre de vin rouge, ajouter 10 clous de girofle et débarrasser dans un bocal et laisser mariner minimum 4 jours)

RECETTE :

Recouvrir totalement le magret de canard légèrement dégraisser dans le mélange de gros sel, sucre, graines de coriandre, herbes concassées et ail dans du papier film et laisser le magret 4 jours au frigo.

A l’issue brosser le magret pour enlever sel et herbes et emballer le magret dans un linge et laisser le sécher 3 semaines pendu dans un endroit frais et sec, comme un jambon.

Mixer la betterave rouge pour lui donner un aspect brillant lisse et crémeux, saler, poivrer et ajouter 1 cl de vinaigre de girofle puis chauffer à feu doux.

Pocher l’œuf BIO, eau plus vinaigre de vin. Couper de fines tranches de jambon de canard séché.

Server en assiette creuse le crémeux de betterave rouge chaud, l’œuf poché dessus et de fines tranches de jambon de canard sur l’œuf, parsemer de ciboulette. Un tour de moulin à poivre et déguster.