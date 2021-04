RECETTE - Meringue à la française

INGREDIENTS :

4 blancs d'oeufs qui ont deux à trois jours, 100 g de sucre semoule, 100 g de sucre glace

RECETTE :

On fait monter les blancs tout seul au batteur électrique, jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux et bien blanc. On ne rajoute pas le sucre tout de suite, on le rajoute une fois que les blancs sont bien montés.

Il faut que la meringue est la texture d'une mousse à raser, bien ferme. Puis avec une maryse, une spatule souple, on rajoute le sucre semoule en saupoudrant tout doucement dessus. Puis le sucre glace, toujours très doucement pour ne pas faire retomber la meringue.

Pour la dresser, soit entre deux cuillères pour faire des quenelles, soit avec une poche à douille. Vous dressez sur un plaque des petites si vous les aimez comme cela, ou alors plus grande pour en faire un dessert.

On enfourne pour minimum 2 heures à 90°. Avec cette cuisson, vous aurez des meringues croquantes, super légères, qui ne collent pas aux dents.

Quand la meringue est bien sèche et froide, faites en une pavlova, avec de la crème chantilly et des fruits de saison.

