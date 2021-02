RECETTE - Mousseline de carottes, chips de carottes et escargots sautés au beurre et à l'ail

Cuire les carottes à l'eau en gardant cette eau de cuisson pour lier la mousseline. On passe les carottes une fois cuite dans un robot ménager en y rajoutant du beurre. On peut mettre un peu de fève de Tonka rapé qui apporte un peu de douceur.

Pour faire les chips de carotte, on prend une mandoline ou l'éplucheur à légumes et on fait des lamelles de carottes qu'on met au four à 150° avec un peu d'huile, mais pas trop longtemps pour ne pas dénaturer le goût et les rendre amer. On sale et on réserve.

Pour les escargots, on les fait revenir dans du beurre avec un peu d'ail et on rajoute un peu de bouillon de volaille à la fin de cuisson pour déglacer. On réserve.

On fait une salade de roquette avec une vinaigrette. On réserve

On dresse dans une assiette creuse, la mousseline de carotte dans un cercle, on dépose autour les escargots avec le jus de cuisson, on plante quelques chips de carottes dans la mousseline et on termine avec un peu de roquettes sur la mousseline. On finit de parsemer avec un peu de sésame torréfié.

Réécoutez l'émission consacrée à la carotte avec Matthias Degouy, le chef de l'hôtel restaurant les Alisiers à Lapoutroie ci-dessous