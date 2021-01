RECETTE - Navet salé, escargots et pieds de porc

LES INGREDIENTS : pour 4 personnes

- oignons, ail, clous de girofle, navet salé, graisse de boeuf, 50 cl de vin blanc, 4 pieds de porc, persil, échalote, de la panure, des escargots

LA RECETTE :

On cuit le navet salé avec les oignons, l'ail, clous de girofle, les pieds de porc dans de la graisse de boeuf pendant 2 heures et demi. Une fois terminé, on débarrasse les pieds de porc, on enlève tous les petits os, et on hache la viande au couteau très finement.

On ajoute à cette préparation du persil et de l'échalote. On forme des petites boulettes et on va les paner. Puis on les frit dans une huile bien chaude.

Les escargots, on les fait revenir avec un beurre persillé.

Dans une assiette, vous mettez au fond votre navet salé, puis deux à trois boulettes de pied de porc et vous finissez avec quelques escargots autour.

