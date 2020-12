Recette onctueuse d’huîtres gratinées au four

Pour changer des huîtres natures avec du pain et du beurre, Yannick vous propose une recette d’huîtres et fondue de poireau, gratinées au four. Cette recette gourmande et conviviale est idéale pour les repas de fêtes. Ce plat est rapide à préparer et sans difficulté.

Ce plat peut-être servi en entrée et même si vous n’êtes pas amateurs d’huîtres, n'hésitez pas à l'essayer !

Les ingrédients de la recette de Yannick :

6 à 12 huîtres

1 poireau

1 échalote

40g de beurre

Du curry

2 cuillères à soupe de crème épaisse

Sel + poivre

Le conseil de Yannick : Vous pouvez servir les huîtres directement dans le plat de cuisson ou par assiette en les stabilisant avec du gros sel pour une présentation plus raffinée.

Pour découvrir d'autres recettes de Yannick :

Tous les lundis, Yannick est en direct sur France Bleu Cotentin et vous propose une nouvelle recette à retrouver en vidéo.

Toutes les vidéos de Yannick sur France Bleu Cotentin : Les recettes de Yannick

Sur YouTube : Les Ateliers de Yannick

Sur Facebook @AteliersdeYannick