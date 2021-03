RECETTE - Poulet de ma maman

RECETTE :

On prend des hauts de cuisses ou des cuisses de poulet et on les fait dorer dans une poêle dans de l'huile et du beurre pour bien faire dorer la peau. Puis on transfère les morceaux dans un plat qui va au four, on y rajoute des légumes de saison crus et des oignons coupés en rondelles.

Avant de le passer au four, on rajoute du bouillon de légumes et du vin blanc. On met à 180° durant 1h et demi, 2h.

Bon appétit

Réécoutez l'émission consacrée à la viande blanche ci-dessous