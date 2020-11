RECETTE - Ravioles de crabe dans un bouillon thaï

INGREDIENTS :

- pâte à raviole

- crabe

- huile d'olive

- basilic

- citrons

- 1 blanc d'oeuf

- carcasse de poulet

- carottes

- poireaux

- céleri

- navet

- clou de girofle

- sauce soja

LA RECETTE :

Pocher le crabe dans un bouillon, puis le décortiquer. On récupère la chair du crabe qu'on assaisonne avec de l'huile d'olive, du basilic, du sel et du poivre et du jus d'un citron. On met au frais

On prend la pâte à raviole et on découpe des carrés. On badigeonne d'un blanc d'oeuf et on pose la valeur d'une grosse cuillère à soupe de chair de crabe au milieu d'un carré de pâte à raviole. On ferme en triangle. On laisse au frais

Pour le bouillon thaï, faire un bouillon à base de carcasse de poulet, carotte, poireaux, céleri, navet, clou de girofle, sel et poivre. On peut rajouter un julienne de légumes. On rajoute les carcasses de crabe qu'on avait gardé. On ajoute de la sauce soja, du citron. On laisse chauffer.

Pendant ce temps, on colore nos ravioles, juste les marquer dans une poêle bien chaude avec un filet d'huile d'olive. Puis on met ces ravioles dans un bol, on rajoute le bouillon bien chaud dessus qui permettra aux ravioles de finir de cuire. On rajoute un peu de coriandre et on déguste

Retrouvez l'émission consacrée au crabe avec Joel Margotton chef du restaurant Les Canailles à Strasbourg ci-dessous