RECETTE - filet de maquereau à l’escabèche, rémoulade de chou rave aux pommes et noix

Ingrédients pour le maquereau à l’escabèche :

12 filets de maquereau désarêtés, 1 piment rouge du Maroc, 3 carottes de couleurs, 6 gousses d’ail, 75 cl de vin Blanc, 8 cl de jus de citron, 5 cl de vinaigre de balsamique,2 branches de thym, 2 feuilles de lauriers, 2 oignons rouges, 1 pincée de fleur de sel, 20 cl d’Huile d’olive

Ingrédients rémoulade de choux raves aux pommes et noix :

3 pièces chou rave, 1 pomme verte granny Smith, 2 échalotes ,15 cl de vinaigre de xérès, 1 jus de citron pressé, 10 cerneaux de noix,1 pincée de sel, poivre, muscade, 300g de crème épaisse d’Isigny

Recette du maquereau :

Disposez dans un plat huilé, peau vers le haut les 12 filets de maquereau. Emincez finement les oignons rouges, haché les gousses d’ails dégermés puis émincer finement 3 carottes (préalablement épluchées).

Mélanger dans une casserole 20 cl d’huile d’olive, le jus de citron, le vinaigre de balsamique, le vin blanc, le thym, les feuilles de lauriers et la fleur de sel puis faire bouillir. Baisser a frémissement, puis ajouté le piment finement émincé. Laisser cuire 4 minutes, puis versé le contenu de la casserole sur les filets de maquereau. Filmé le tout et le laisser a température ambiante pendant 2h, enfin réservé au frais.

Recette pour la rémoulade :

Lavé et épluché les pommes et les choux raves. Les rapper à la machine ou à la mandoline. Puis ajouté le jus de citron, le vinaigre de xérès, les échalotes finement ciselées, le sel, poivre et la muscade. Puis laisser mariner pendant minimum 10 min et ensuite incorporé la crème épaisse et mélangé le tout.

Dressage de l’assiette :

reau. Emincez finement les oignons rouges, haché les gousses d’ails dégermés puis émincer finement 3 carottes (préalablement épluchées).

Mélanger dans une casserole 20 cl d’huile d’olive, le jus de citron, le vinaigre de balsamique, le vin blanc, le thym, les feuilles de lauriers et la fleur de sel puis faire bouillir. Baisser a frémissement, puis ajouté le piment finement émincé. Laisser cuire 4 minutes, puis versé le contenu de la casserole sur les filets de maquereau. Filmé le tout et le laisser a température ambiante pendant 2h, enfin réservé au frais.

Recette pour la rémoulade :

Lavé et épluché les pommes et les choux raves. Les rapper à la machine ou à la mandoline. Puis ajouté le jus de citron, le vinaigre de xérès, les échalotes finement ciselées, le sel, poivre et la muscade. Puis laisser mariner pendant minimum 10 min et ensuite incorporé la crème épaisse et mélangé le tout.

Dressage de l’assiette :

Disposez 2 filets de maquereaux par personne sur assiette, son jus et sa garniture sur le filet de maquereau. A côté de cela, disposé sont petit nid de choux rave aux pommes avec quelques noix. Déguster sans plus attendre.

Réécoutez l'émission consacrée au chou-rave