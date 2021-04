RECETTE - Rillettes de maquereau

On prend des petits maquereaux (400g max) et on lève les filets. Si vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à demander à votre poissonnier. On assaisonne les filets avec du sel et du poivre, et on râpe dessus du citron vert. On va marquer les filets dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile d'olive, très rapidement, sur la peau. On met ensuite les filets sur une grille et on met cette grille au dessus d'un cul de poule où l'on aura mis à l'intérieur un peu de sciure qu'on enflamme. On met un couvercle par dessus et on utilise cela comme un fumoir. On laisse fumer pendant 3 à 4 mn.

On retire ensuite les filets de la grille, on dépose dans un plat et on laisse refroidir. Puis on enlève la peau et on émiette en laissant tout de même des morceaux un peu gros afin d'avoir un peu de mâche en bouche.

On va assaisonner ces filets de maquereau avec une base de mayonnaise où on aura rajouter un peu d'huile d'olive, du raifort, du gingembre, un peu d'ail, de l'aneth, un peu de jus de citron vert, du sel et du poivre. On mélange délicatement cette préparation, on rajoute à la fin de la coriandre et on étale sur des petites tranches de pain de campagne grillées..

Réécoutez l'émission consacrée au maquereau de ce matin ci-dessous en compagnie de Yannick Germain, chef 1 étoile de l'auberge Au Boeuf à Sessenheim