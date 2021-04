RECETTE - Risotto au safran d'Alsace, Saint Jacques rôties et émulsion au cœur de massif

On cisèle les échalotes et les oignons, et on les fait blondir dans une poêle bien chaude avec un peu de beurre.

On rajoute le riz à risotto et on assaisonne avec sel et poivre à cru. On vient ensuite déglacer avec le vin blanc et on ajoute le bouillon. On mouille à hauteur. Et on laisse cuire le riz jusqu'à ce qu'il soit al dente. On finit de le rendre crémeux avec du beurre et le parmesan. On réserve.

On va faire cuire nos Saint Jacques, on les assaisonne, sel et poivre, et on les fait rôtir dans une poêle anti-adhésive, 3 mn de cuisson de chaque côté. On réserve au chaud.

On fait l'émulsion avec le coeur de massif, cette tomme d'Alsace. On va faire chauffer dans une casserole un demi litre de fond blanc de volaille, sel et poivre, un petite noix de beurre et de la lécithine de soja. Si vous n'en avez pas, utilisez un jaune d'oeuf. On mixe le tout dans un blender ou avec un mixeur plongeant jusqu'à obtenir une jolie mousse.

On va dresser notre risotto au fond d'une assiette creuse, on met par-dessus les Saint-Jacques roties, et l'émulsion du coeur de massif. On rajoute quelques pousses de roquettes, un tour de moulin à poivre. Bel dégustation

