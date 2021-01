RECETTE Riz au lait à l'avocat, gelée de café et ganache de chocolat

LA RECETTE :

On cuit le riz dans le lait, la crème, le sucre, quelques écorces d'orange et un bâton de cannelle. Une fois que le riz au lait est cuit, on va le refroidir et ensuite on va ajouter des petits dés d'avocat. On va réserver au frais.

Pour la gelée de café, on prend un ou deux expresso que l'on fait réduire dans une casserole sur un feu doux en rajoutant un peu de sucre et une ou deux feuilles de gélatine. On laisse refroidir.

On prépare enfin une ganache de chocolat blanc, qu'on fait fondre sur un feu doux avec de la crème fraîche, on laisse refroidir et on va la monter en chantilly qu'on mettra ensuite dans une poche à douille ou un siphon.

On prend une jolie coupe à cocktail, on met le riz au lait au fond, on rajoute la gelée de café, soit coupé en petits cubes, soit en disque, puis enfin on finit avec une belle rosace de ganache de chocolat blanc

Voilà un dessert très original que vous pouvez préparer la veille

