RECETTE - Roulé de veau en croûte aux herbes

Pour 8 personnes

INGREDIENTS :

- un rôti de veau de 600g, fines herbes (persil plat, estragon, coriandre, ail des ours), beurre 1/2 sel, pâte feuilletée 400g, noisettes concassées 100g, 1 oeuf

LA RECETTE :

Dorer les noisettes concassées et laisser refroidir. Mélanger le beurre et les herbes hachés. Mettre de côté.

Ouvrir le rôti, mettre le beurre avec les herbes et par dessus les noisettes concassées. Puis on roule et on ficelle en 4 points.

Saisir et dorer la viande pendant 10 mn à feu doux. Mettre de côté à refroidir.

Faire 8 bandes en rectangle de pâte feuilletée. Couper la viaande en 8 morceaux et poser chaque morceau sur une bande de pâte et fermer comme un chausson. Badigeonner de jaune d'oeuf.

Au four durant 35 mn à 180°