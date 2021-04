RECETTE - Soupe d'asperges vertes à la sarriette

LA RECETTE :

On fait un bouillon de volaille qu'on fait réduire pour le corser un petit peu. On rajoute ensuite de la crème fraîche pour l'onctuosité et on fait infuser la sarriette dans ce bouillon. Ensuite on mixe le tout pour que le goût de la sarriette se développe.

On rajoute de la purée de persil pour une belle couleur pastel et une réduction de jus d'orange pour une légère acidité.

Les asperges vertes, on les blanchit dans une eau bouillante quelques minutes pour garder le croquant, puis on les découpe en rondelles sur les 3/4 en laissant l'extrémité de l'asperge qui n'est pas consommable.

On dresse la soupe dans une jolie assiette creuse, on dépose les rondelles d'asperges dessus. On déguste bien chaud ou tiède en été.

Réécoutez l'émission consacrée aux asperges vertes de ce matin ci-dessous en compagnie de Julien Binz, le chef étoilé du restaurant Julien Binz à Ammerschwihr