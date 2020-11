RECETTE - Soupe de maïs, mousse au chorizo et granola aux épices cajun

Pour 4 personnes

INGREDIENTS pour la soupe

500 g de Maïs doux, 1 oignon émincé, 2 poivrons jaune émincés, 1 càs d'huile d'olive, 1 càs d'épices cajun, 350 ml de lait, 350 ml de bouillon de légumes, 350 ml de crème liquide

Faire suer l'oignon et le poivron à l'huile d'olive avec les épices cajun, ajouter les grain de maïs, mouiller et laisser cuire durant 40 à 45 mn. Mixer et réserver.

INGREDIENTS pour la mousse au chorizo

100 g de chorizo, 1 càs de paprika, 5000 ml de lait entier

Faire suer le chorizo en dés avec le paprika. Mouiller avec le lait, faire bouillir et infuser pendant 30 mn. Mixer et passer pour obtenir une belle mousse.

INGREDIENTS pour le granola

100 g de flocons d'avoine, 100 g de noix (pistaches, pignon de pin, noisettes et noix), 100 g de graines (sésame,n tournesol, courge) 1 càs de fleur de sel, 1 càs d'épices cajun, 1 blanc d'oeuf, 60 ml d'huile d'olive et 1 càs de miel

Mélanger le tout, étaler sur une plaque et laisser cuire à 170° pendant 25 mn

_________________________________

Pour déguster cette belle soupe, prenez une jolie assiette creuse, verser la soupe, mettez la mousse de chorizo dessus et émiettez en gros morceaux le granola. Dégustez bien chaud.

L'émission autour des soupes et potages en compagnie de Joel Philipps, chef de l'hôtel-restaurant le Cerf à Marlenheim est à retrouver ci-dessous