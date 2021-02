RECETTE - Tajine de crevettes, lait de coco et curry

RECETTE :

On fait un jus de moules en les faisant en marinière. On décortique et on réserve les moules. On récupère le jus des moules et on le crème. On y rajoute du curry de madras et du lait de coco. On laisse réduire.

On prend nos crevettes (sauvages si vous en trouvez des fraîches c'est mieux, sinon prenez les congelées). On les nettoie, on enlève la tête et on enlève le boyau au milieu. On laisse une petite partie de la queue.

On poêle les crevettes très doucement dans de l'huile d'olive. Puis on rajoute des petits légumes dans une autres poêle, courgettes, navets, carottes, qu'on fait également revenir dans le jus qui avait réduit.

Dans une jolie assiette creuse, mettre les légumes au fond et rajouter les crevettes par dessus.

On peut l'accompagner de riz, ou laisser le plat comme cela.

Vous pouvez réécouter l'émission consacrée au crevettes et gambas ci-dessous