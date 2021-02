RECETTE - Tarte aux oranges et pamplemousses

INGREDIENTS :

Réaliser une pâte sucrée avec 200g de farine, 120g de beurre, 2g de sel, 75g de poudre d'amande, 25g de sucre glace et un oeuf : Dans un saladier, mélanger le beurre, le sucre et le sel. Ajouter l'œuf entier et mélanger la préparation de façon homogène. Ajouter la farine et tasser la pâte à l'aide des mains. Quand la pâte commence à se former, la sortir du saladier. La travailler sur le plan de travail, jusqu'à ce qu'elle devienne brillante. Former une boule. La fariner légèrement. La mettre à température ambiante, dans du papier aluminium. Laisser reposer pendant au moins 1 h.

Réaliser la crème d'amande avec 50g de poudre d'amande, 50g de sucre semoule, 50g de beurre, 25g de farine, 1 oeuf et le zeste d'une orange : Travailler le beurre mou avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit homogène et "mousseux". Incorporer l'œuf, la poudre d'amande et la farine. Bien mélanger. Réserver au réfrigérateur.

_Réaliser la crème mascarpone_avec 100g de mascarpone, 100g de crème montée, 20g de sucre glace et le zeste d'un pamplemousse : Mélanger dans un saladier tous les ingrédients et fouettez jusqu'à obtenir une crème bien onctueuse.

RECETTE :

Etaler la pâte sucrée et la mettre dans un moule. Au fond, mettre la crème d'amande et enfourner pour 30 minutes de cuisson à 180°. Puis, vous sortez votre tarte et vous y ajoutez des zestes d'oranges et de pamplemousse, ensuite les segments des deux fruits joliment disposés. On va saupoudrer de sucre glace et vous pouvez, si vous aimez, rajouter un peu de cannelle. On remet au four 10 minutes, toujours à 180°, pour que le sucre caramélise légèrement.

Pour rapporter de la fraicheur, vous réalisez avec votre crème mascarpone des quenelles que vous placez sur la tarte ou à côté d'une part dans l'assiette. Belle dégustation

