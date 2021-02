RECETTE - Terrine de pot au feu (viande de boeuf)

Quand on fait un pot au feu, il y a toujours des restes. Voila une délicieuse terrine de pot au feu, simple à réaliser et délicieuse.

On dégraisse et on effiloche le reste de viande de boeuf. On coupe ensuite les légumes en brunoise (petits cubes). On dégraisse le bouillon à froid et on prélève délicatement 0,5 litres sans le troubler. On porte à ébullition avec 4g de Agar Agar. On rectifie l'assaisonnement.

On prend un moule à cake dans lequel on place au fond un papier film afin de faciliter le démoulage. On dispose la viande effilochée en une couche, puis au dessus les légumes, une autre couche de viande et on finit par les légumes. On verse le bouillon chaud ensuite sur ce dressage et on place quelques heures au réfrigérateur.

On déguste cette terrine en l'accompagnant d'une salade de mâche et d'une vinaigrette (2 càs de Melfort, 4 càs d'huile de colza, 1 càc de moutarde, sel, poivre et quelques gouttes de maggi)

