RECETTES croûte de parmesan

INGREDIENTS :

100g de parmesan, 50g de chapelure, 2 càs d'huile d'olive, quelques herbes au choix, 2 escalopes de poulets ou 2 filets de poissons

RECETTE :

On mélange le parmesan, la chapelure, l'huile d'olive et les herbes. On réserve

On fait griller les 2 escalopes, puis on recouvre la viande avec la préparation, et on met sous le gril pendant quelques minutes. Cela donne une belle croûte bien craquante

Pour le poisson, les 2 filets à mettre au four, et 2 mn avant la fin de la cuisson, on rajoute la préparation et à nouveau au four sous le gril

