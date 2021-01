Recettes de crêpes pour la Chandeleur : 3 garnitures originales et gourmandes à essayer

Pour changer des crêpes au sucre, avec de la confiture ou au chocolat, Yannick propose 3 idées de garnitures originales et super faciles à faire pour accompagner les stars de la Chandeleur. Dans cette vidéo on apprend à réaliser un lemon curd, de l'apple butter et du caramel au beurre salé.

Les ingrédients pour garnir les crêpes :

Pour faire le lemon curd :

2 œufs

5 cl de jus de citron

1 zeste de citron

70 g de sucre semoule

40 g de beurre en dés

Pour faire l'apple butter:

800 g de pommes

10 cl de sirop d’érable

90 g de beurre

un trait de vinaigre de cidre

une c à café de cannelle

1 c à café de gingembre en poudre

1 trait de jus de citron

Pour le caramel au beurre salé :

100 g de sucre semoule

40 g de beurre demi-sel

20 cl de crème fraîche

