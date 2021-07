Recettes de salicorne : apprenez à cuisiner cette plante pour épater vos convives

Voilà un légume qui demande à être connu du grand public : la salicorne ! C’est une plante qui se récolte idéalement entre mai et juillet. Si elle est récoltée tardivement, elle apportera un léger goût amer à vos plats. Appelée aussi le haricot des mers, la salicorne n’est pas une algue contrairement à ce que l’on pourrait croire. Elle peut se déguster crue ou cuite, selon les envies. Cette plante vivace est riche en vitamines C et A, et en minéraux. Mais elle est aussi composée à 92% d’eau ! Cultivée dans l’eau salée, la salicorne apporte une salaison naturelle à vos plats. Un légume peu calorique et plein de bienfaits que l’on peut cuisiner en salade, en accompagnement d’un poisson, ou manger à l’apéro au vinaigre. France Bleu vous propose de découvrir des recettes autour de la salicorne pour en mettre plein les yeux à vos invités !

VIDEO : La salicorne de Guérande, une plante naturelle et sauvage

La salicorne a une valeur énergétique très faible (14 kcal pour 100g). © Getty - Aegean Blue

Les recettes de salicorne certifiées France Bleu

Chef de la cantine bio ”Totum” à Nantes, Pascal Roy ne cuisine que végétal et sans gluten. Récompensé grâce à sa cuisine 100% bio, ce maître restaurateur défend le régime végétalien à travers ses plats savoureux et gourmands. Et la recette de tartare d’algues bretonnes ne fait pas exception à sa cuisine !

Sacha Robin, chef du restaurant l'Ecailler des Abers à Landéda dans le Finistère, propose sa recette de rémoulade de salicorne et crabe. Un mariage de goûts évident entre ces deux produits maritimes. Découvrez cette recette qui donne l’eau de mer à la bouche.

Un plat simple à préparer, qui réunit le Japon et la Bretagne pour raviver nos papilles. Le goût des nouilles soba au sarrasin se marie parfaitement avec la salicorne, le tout étant relevé grâce au foie de morue fumé. Un plat étonnant !

