Des recettes sucrées/salées à la rhubarbe

La rhubarbe fait fureur dans nos tartes, nos confitures et nos crumbles. C’est un fruit qui se fait remarquer grâce à sa couleur et à son goût ! Rose, gourmande et acidulée, elle ajoute du piquant et réveille nos desserts, mais aussi nos plats. Pourtant, la rhubarbe n'est classée parmi les fruits que depuis 1947. Avant cela, la rhubarbe était considérée comme un légume. Elle était même connue pour ses vertus médicinales ! Riche en fibres, la rhubarbe traite la constipation, mais elle a des effets anti-inflammatoires et des propriétés antiseptiques. Riche aussi en calcium, en vitamine C et K et peu calorique, la rhubarbe est le fruit par excellence pour notre santé ! Attention à ne consommer que ses tiges, les feuilles sont toxiques. C’est le fruit aigre-doux de saison à consommer en ce moment et France Bleu a repéré pour vous des recettes sucrées/salées à tester en famille ou entre amis.

VIDEO : la rhubarbe rouge

La rhubarbe potagère ne se conserve que quelques jours au réfrigérateur. © Getty - Thomas Trutschel

Les recettes sucrées/salées à la rhubarbe certifiées France Bleu

La rhubarbe accompagne merveilleusement la volaille ! Elle est donc parfaite pour compléter le goût des cuisses de canard, et nos auditeurs le savent très bien. Katia Gibet, blogueuse culinaire à Reims, découvre avec envie la rhubarbe en version sucrée/salée : une recette originale et gourmande partagée par un auditeur.

Michel Bruneau, ancien chef étoilé Normand, cuisine la rhubarbe avec des lisettes, de jeunes maquereaux. La rhubarbe donne une note acidulée au plat, ce qui le rend délicieux. Cela s’explique car ce légume, caché dans un fruit, est de la famille de l’oseille.

Amateur de bons vins, le chef Lorrain Denis Tabouillot découvre la recette de vin de rhubarbe proposée par un auditeur. Une boisson qui se prépare facilement sur plusieurs jours, mais qui se boit en un repas ! Découvrez les conseils du chef pour bien préparer la rhubarbe et la rendre encore meilleure.

