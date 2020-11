Récit de baladeur : cliqué-retiré chez nos restaurateurs

"Cliqué-retiré" ou plus communément appelé "click and collect", voilà la possibilité à disposition des restaurateurs alsaciens pour continuer leur activité. Pour en parler, Laure Basterreix a rencontré Jaimes Madeira, le chef du restaurant Le 15 à Ostwald à l'heure du petit déjeuner.

A l'image de ceux qui veulent tirer le meilleur parti de cette période, Jaimes Madeira, le chef du restaurant Le 15 à Ostwald a lui aussi, comme beaucoup de restaurateurs, transformé son activité et mis en place dans son restaurant un système de "cliqué-retiré". Ce qui est important pour lui, c'est que le restaurant continue de vivre et exister même s'il ne peut plus accueillir les clients à table.

Le principe : pouvoir emporter la cuisine du chef à la maison. Pour passer vos commandes, il suffit d'appeler ou de commander en ligne sur le site internet du restaurant.

Conserver l'essence d'une carte mais à emporter Copier

Exemple de menu à emporter au 15 à Ostwald - Tous droits réservés

Pour Jaimes Madeira et son équipe, l'important est de garder l'essence des plats mais d'adapter tout cela en cuisine à emporter pour que chaque plat possède la meilleure présentation possible. Et cette nouvelle façon de faire fonctionner le restaurant passe parfois par quelques modifications et/ou adaptations.

Savoir s'adapter Copier

Au 15, même le vin s'emporte © Radio France - Laure Basterreix

Au delà de continuer à satisfaire les papilles des clients, il faut aussi continuer de les faire rêver culinairement, et pourquoi pas voyager.

Pouvoir faire un voyage culinaire Copier

Le reconfinement n'arrête pas non plus les projets solidaires de Jaimes Madeira, rien n'empêche de penser déjà à la suite.

De beaux projets pour les fêtes Copier