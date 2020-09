Récit de baladeur : récolte d'escargots à Lapoutroie

Avec la Franche Comté, l'Alsace est l'une des régions les plus importante en terme de production d'escargot. Sur la dizaine de ferme d’élevage d'escargot que compte notre région, il y a Le pré aux colimaçons à Lapoutroie. Magalie et Stéphane Musial ont repris l'exploitation il y a quelques années et pour eux, le mois de septembre c'est le moment de la récolte. Leurs escargots, des gros gris, viennent de passer 120 jours dans les parcs et avant que la météo ne se dégrade c'est le moment de les ramasser :

Un jour propice à la récolte Copier

Sur leur exploitation, Magalie et Stéphane ont donc 350 000 escargots, soit 280 escargots au m². Au moment de la récolte, il faut dans un premier temps désherber les parcs et pendant que Magalie enlève les escargots des planches, Stéphane s'occupe de la pesée.

Rituel de récolte Copier

Magalie travaillant dans l'un des parc à escargot du Pré au colimaçons © Radio France - Laure Basterreix

Après la récolte, les filets contenant les escargots sont placés dans des cagettes et enfermés dans une pièce avec un ventilateur. Sans humidité et sans nourriture, les escargots sèchent et rentrent alors dans une sorte d'hibernation. Parmi les étapes suivantes viendra le moment du décoquillage (qui peut prendre jusqu'à quatre mois le temps de faire toute la production), et le temps du nettoyage. Pour ce dernier, Stéphane et Magalie ont une technique bien particulière :

L'escargot à la machine Copier

Même s'il y a toujours un peu de perte sur une exploitation, il faut également rester vigilant, notamment face aux nuisibles :

Se protéger contre les nuisibles Copier

En plus de la cinquantaine de restaurateur avec qui ils travaillent tout au long de l'année, Magalie et Stéphane transforment également eux même leurs produits et proposent dans leur boutique différentes cuisines autour de l'escargot et autres recettes gourmandes. Pour les gastronomes curieux, cliquez ici.