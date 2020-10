Récit de baladeur : rencontre avec Philippe Balle, finaliste du concours du meilleur caviste de France

Le 19 octobre à Bordeaux sera élu le meilleur caviste de France 2020. Avant cette ultime étape et le couronnement de l'un d'entre eux, les huit candidats finalistes ont dû franchir plusieurs phases de sélection. Parmi eux, l'Alsacien Philippe Balle, caviste de la Cave des Anges à Forstfeld dans le Bas-Rhin. Il y a deux ans, les phases de sélection ne lui avaient pas souri, mais grand bien lui a fait de se représenter cette année. Le voilà en finale, après deux épreuves qui ont permis d'évaluer son expertise et ses connaissances générales en matière de vin et spiritueux, mais également ses aptitudes au conseil notamment en termes d’accords mets et vin.

Etre finaliste du concours du meilleur caviste de France c'est aussi un moyen pour lui de représenter sa région, de représenter le terroir alsacien et la richesse de ses vins.

Prochaine étape donc pour lui dans ce concours, la finale. L’événement aura lieu à la Cité du Vin de Bordeaux, qui a accepté en urgence d’ouvrir ses portes face à la dégradation de la situation sanitaire à Paris. Philippe Balle travaille soigneusement tous les jours pour les 5 épreuves exigeantes qui l'attentent le 19 octobre prochain :

La passion de Philippe Balle est née il y a une dizaine d'année à force de découvrir et déguster différents vins exceptionnels dans des restaurants gastronomiques alsaciens. Mais sa vocation vient aussi d'une rencontre, celle avec l'Alsacien Philippe Schlick, meilleur caviste de France 2016. Après ça, plus de doute, mais surtout de l'envie et il y a trois ans, il a créé la Cave des Anges à Forstfeld. A l'écoute de ses clients, il a même adapté sa cave face à la demande en proposant depuis quelques temps maintenant des saucissons et du fromage à la vente. Face à son expertise, nous n'avons pas résisté à briser quelques idées reçues et de profiter de ses conseils en matière de dégustation :

Véritable passionné, pour lui, comme le disait Serge Dubs, être caviste c'est rendre les gens heureux. "Nous sommes des marchands de bonheur, faisant la transition entre le vigneron, son terroir, son savoir-faire et le consommateur".

Philippe Balle, futur meilleur caviste de France 2020 ? En tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite !