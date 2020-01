Roubaix, France

Record du Monde de participants à un atelier de fabrication de pâtes fraîches le dimanche 9 février à Roubaix dès 10h

L'idée : Prendre part à un atelier de cuisine géant avec 500 autres participants et remporter le record du plus grand nombre de participants actuellement détenu par le Japon.

Venez apprendre à fabriquer vos pâtes, passez ensuite à table pour les déguster avec une sauce secrète concoctée par une cheffe de la région, et repartez avec votre machine à pâtes, et d’autres surprises.

Vous venez ? Inscription obligatoire car les places sont limitées, sur recorpâtes.fr

Gagnez des invitations sur France Bleu Nord

Will&Alex vous invite le dimanche 09 février 2020, à battre le record du monde du plus grand nombre de participants à un atelier de fabrication de pâtes fraîches maison.

Le précédent record au Japon en août 2015 = 391 personnes

Ensemble nous allons faire beaucoup mieux !

Pourquoi s'attaquer à ce record ? Tout simplement pour vous montrer que cuisiner maison, même ses pâtes, n'est pas si compliqué que ça ! Tout le monde peut y arriver !

Vous participez ?

Logistique : Prés de 200 kgs de pâtes à réaliser et manger ! soit plus de 10 kms de tagliatelles ! Pour cela il faudra : 110 kgs de farine, 1100 œufs, et 22 litres d’huile d’olive, et l’huile de coude de 500 participants !

Attention : Votre participation à l'atelier et aux dégustations implique un coût , toutes les infos et inscription ICI recorpâtes.fr

