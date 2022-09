Réécoutez les meilleurs moments de notre émission en direct du marché de Maringues avec le chef Roland Vigier

Roland Vigier et Jean-François Pujante sur le marché de Maringues à l'occasion de la tournée des marchés France Bleu

Dans le cadre de la tournée événement organisée par France Bleu en partenariat avec Ardoiz – La Poste, France Bleu Pays d'Auvergne avait invité lundi 26 septembre Roland Vigier sur le marché de Maringues, en lui proposant de relevé un défi : avec 30 euros, faire son marché et réaliser un menu pour 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie auvergnate.

Jean-François Pujante et Roland Vigier en pleine préparation. 30 euros pour un repas de 6 personnes, il va falloir compter juste ! © Radio France - Julien Trambouze

Première étape : Roland Vigier fait son marché !

Le marché de Maringues, un des plus anciens du Puy-de-Dôme, se tient chaque lundi matin, Place de la fontaine, où toute une cuisine a été installée par l'équipe de France Bleu qui fait sa tournée. L'occasion de s'attarder quelques instants sur le marché aux volailles.

Le marché de volailles à Maringues © Radio France - Julien Trambouze

Roland Vigier évoque avec Jean-François Pujante le marché aux volailles de Maringues Copier

Après le marché aux volailles, petit arrêt au stand de La Garbière, qui produit des porcs fermiers et du bœuf Galloway. Les animaux sont élevés au foin (sans OGM), sans aucun engrais, ni produit chimique.

Roland Vigier et Jean-François Pujante devant le stand de l'EARL de la Garbière © Radio France - Julien Trambouze

Gros plan sur la production de porc fermier de La Garbière Copier

Bon il est temps de commencer à réunir les différents ingrédients nécessaires pour réaliser le menu... mais au fait quel menu ? Réponse avec Roland Vigier, qui a dû cogiter dur pour rentrer dans le budget de 30 euros.

Le menu concocté par Roland Vigier sur le marché de Maringues © Radio France - Julien Trambouze

Roland Vigier dévoile son menu Copier

Au menu donc :

Crème de potimarron avec une émulsion à la noisette : huile de noisette, noisettes entières émincées (coût : 5,50 euros)

Œufs fermiers pochés à la sauce vigneronne avec petits légumes du moment : carottes, brocolis, champignons, et un peu de lard (coût : 12,00 euros)

Fromage (coût : 4,00 euros)

Iles flottantes avec des framboises (coût : 5,50)

Roland Vigier commence par acheter 18 œufs, rien que ça ! Et c'est auprès de Pierre, sur le marché de Maringues, que Roland va trouver son bonheur.

Pierre, fournisseur des œufs indispensables à la recette concoctée par Roland Vigier, sur la Tournée des Marchés France Bleu qui a fait étape à Maringues, dans le Puy-de-Dôme © Radio France - Julien Trambouze

Roland Vigier et son fournisseur officiel d'œufs : Pierre sur le marché de Maringues Copier

Au détours des étales, Jean-François a croisé Josette qui faisait son marché. Comme de nombreux auditeurs présents sur le marché, elle est repartie avec son livret de recettes. Vous pouvez consulter la version numérique de ce livret ICI

De nombreux auditeurs ont fait le déplacement pour voir Roland Vigier cuisiner.png © Radio France - Julien Trambouze

Les impressions de Josette, venue faire son marché à Maringues Copier

Il est temps de se mettre aux fourneaux

Roland Vigier investit la cuisine France Bleu et commence par préparer les potimarrons.

Roland Vigier nous explique comment il prépare sa crème de potimarron Copier

Et pendant que les potimarrons mijotent, Roland va s'attaquer à la sauce au vin. Et pas avec n'importe quel vin : celui de Gilles Recoque, viticulteur à Montgacon, à quelques encablures de Maringues.

Gilles Recoque au micro de Jean-François Pujante sur le marché de Maringues © Radio France - Julien Trambouze

Gilles Recoq viticulteur à Montgacon Copier

Pendant ce temps-là Roland Vigier s'affaire en cuisine.

C'est un peu le coup de feu en cuisine avec Roland Vigier Copier

Roland Vigier s'affaire en cuisine © Radio France - France Bleu Pays d'Auvergne

Le gaperon qui va agrémenter le dessert aux framboises provient de la GAEC Le Champ De Rome à Luzillat. Patricia nous explique tout sur son fromage :

Patricia Ribier productrice de gaperon en compagnie de Roland Vigier et Jean-François Pujante © Radio France - Julien Trambouze

Patricia Ribier productrice de gaperon Copier

C'est le moment tant attendu de la dégustation. Apparemment c'est un sans faute pour Roland Vigier. Merci Chef, c'était vraiment top !

Défi relevé et réussi pour Roland Vigier sur la tournée des marchés France Bleu à Maringues © Radio France - Julien Trambouze