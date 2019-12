Rencontre avec Balthazar Gonzalez, restaurant Hédone à Toulouse

Hédone :un restaurant gastronomique toulousain, avec un jeune chef à la cuisine instinctive et inventive, Balthazar Gonzalez.

Toulouse, France

Le cuisinier toulousain Balthazar Gonzalez a reçu en 2018 le prix “ jeune talent” du Guide Gastronomique Gault et Millau. Cette même année , il ouvrait, à Toulouse, son propre établissement : le restaurant Hédone, 2 impasse Saint Félix (une rue perpendiculaire à l’Avenue Jean Rieux). Des plats très soignés, des dressages au millimètre, beaucoup de créativité et des produits locaux en grande majorité.

Le chef cuisinier Balthazar Gonzalez et son équipe en cuisine -Restaurant Hédone à Toulouse Copier

Laura cuisinière qui continue à apprendre son métier au près de Balthazar Gonzalez © Radio France - Emmanuelle Wiener

Parmi les fournisseurs qui viennent régulièrement à l’Hédone : Stéphane Bergerot . Il est distributeur de vins bios ou en biodynamie. Pour les besoins de son métier Stéphane fréquente régulièrement les restaurants. Il est particulièrement adepte de la cuisine inventive du chef Balthazar Gonzalez.

Stéphane Bergerot conquis par la cuisine du chef Balthzar Gonzalez Copier

Une salle avec une table unique. Elle est ovale et peut accueillir 12 convives. Sur les murs, des portraits des producteurs locaux, choisis par Balthazar Gonzalez.

Dans l'équipe du restaurant Hédone : Rémi Basson, cuisinier et sommelier. Confiance et complicité entre lui et le chef Balthazar Gonzalez