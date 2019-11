Rencontre avec Jérémy Morin dans son restaurant l'Aparté à Montrabé, près de Toulouse

Montrabé, France

Le chef , natif de Normandie est arrivé sur la région toulousaine depuis 2007 et c’est en 2015 qu’il a ouvert (avec son épouse Romina) l’Aparté, près de Toulouse, à Montrabé. Une cuisine qui n’oublie les classiques de la gastronomie française. Des classiques qui sont ensuite retravaillés avec toute l’imagination et le savoir faire de Jérémy Morin et de son équipe. Un travail créatif, de l’élégance dans les assiettes et beaucoup d’émotions à chaque dégustation. Pour France Bleu Occitanie, déclinaisons de 4 plats sur le thème "automne-hiver"

Le cuisinier étoilé Jérémy Morin : Carpaccio de veau de l'Aveyron et Saint Jacques rôties Copier

Carpaccio de veau de l'Aveyron, coques et caviar Osciètre, Cromesquis de tête de veau et orange, sauce vitello © Radio France - Emmanuelle Wiener

Noix de coquilles Saint-Jacques rôties, espuma "beurre noisette", écrasé de pommes de terre, citron confit et câpres, pulpe de persil © Radio France - Emmanuelle Wiener

Créativité dans les plats, choix sans concession pour les produits et bienveillance envers son équipe . Car pour Jérémy Morin, chef cuisinier du restaurant l'Aparté, pas de bon travail, pas de bonne cuisine sans sa belle équipe pour l'épauler. Avant le dessert (à base de marron), un incontournable de la gastronomie : le lièvre à la Royale. Evidemment, Jérémy Morin y apporte sa touche personnelle.

Jérémy Morin dessert : lièvre à la Royale et dessert à base de marron. Copier

Mousse de marron et marmelade de cassis, sablé breton et crème glacée au whisky © Radio France - Emmanuelle Wiener

Jérémy Morin et son épouse Romina © Radio France - Emmanuelle Wiener