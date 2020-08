Rentrée : organisez votre temps en cuisine

Vous revenez de vacances et il vous reste à peine quelques jours avant de reprendre le boulot, d'attaquer la rentrée.

Organisez-vous pour optimiser votre temps en cuisine, facilitez vous la vie.

Allez ! On se motive et on s'attelle à l'organisation de notre cuisine. Vous verrez, ça fait du bien, et c'est surtout très gratifiant.

Les conseils de la blogueuse Margaux Letort du blog recette100faim.fr avec Gilles Colliaux ce mardi 25 août 2020 dans la vie en Bleu sur France Bleu Loire Océan.

Quelques ustensiles simples et des bons produits

Cuisine simple et gourmande Copier

A t-on vraiment besoin de ces robots qui font tout, très à la mode :

Le robot qui fait tout vraiment nécessaire ? Copier

Plus d’infos sur le blog de Margaux Letort : https://recettes100faim.fr/

Votre quotidien et la cuisine tous les matins dans la vie en Bleu de 9h à Midi sur France Bleu Loire Océan.