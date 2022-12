Repas de fête : l'histoire de la bûche de Noël

La bûche , avant d’être un gâteau, c’était un tronçon de bois ! Autrefois, tous les habitants de la maison, les parents, les domestiques, les hôtes, tout le monde se réunissait autour du foyer familial. On bénissait la bûche, et on la mettait dans la cheminée. Il fallait que cette bûche soit la plus grosse possible, donc un morceau de tronc d’arbre, ou même la souche de l’arbre ! On appelait ça la "coque" de Noël…

Donc on mettait le feu à cette "coque" et les enfants allaient prier dans un coin de la pièce principale, face au mur, pour que la bûche leur fasse des présents, c’est ce qu’on leur disait… Et pendant qu’ils récitaient leurs prières, les parents disposaient, au bout de la bûche, des fruits confits, des noix et des bonbons .

Vers onze heures du soir, on se rendait à la messe de minuit , en longues files avec des torches à la main. Avant et après la messe, tous les assistants chantaient des cantiques de Noël, puis revenaient se réchauffer autour du feu et réveillonnaient autour d’un repas.

Dans certaines régions, on saupoudrait la bûche de sel, ou on l’arrosait de vin, d’eau bénite, de lait ou de miel, et on priait. La coutume exigeait que la bûche se consume durant trois jours sinon, ça portait malheur !

On dispersait ensuite ses cendres dans les étables, les vergers ou les champs pour protéger des maladies et apporter la prospérité . Il y avait tout un tas de superstitions autour : pour certains, les cendres empêchaient les renards d'entrer dans le poulailler et les sorciers dans les habitations. Pour d’autres, elles protégeaient de la foudre et abrégeaient les souffrances.

Avec l’arrivée des poêles en fonte, la tradition a peu à peu disparu . Elle s’est transformée en une bûche pâtissière, LE dessert incontournable de cette période de fêtes.

Difficile de savoir qui en est son véritable créateur . On raconte qu’un apprenti pâtissier parisien, qui travaillait dans une chocolaterie du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, en aurait eu l'idée vers 1834. Pour d'autres, ce serait une invention lyonnaise datant des années 1860. Dernière théorie : le pâtissier du prince Charles III de Monaco, Pierre Lacam, l’aurait inventée le premier en 1898.

Aujourd’hui, la bûche est déclinée selon les goûts et les régions, et les pâtissiers rivalisent chaque année avec des créations plus spectaculaires les unes que les autres. Glacée ou pâtissière, elle met le feu à vos repas de fêtes !

