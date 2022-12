Repas de fête : l'histoire de la dinde de Noël

Vous la dégustez généralement accompagnée de marrons ou de pommes ou les deux, et quand elle sort du four, bien rôtie, avec sa peau dorée et croustillante, vous savez que vous allez vous régaler, comme vos parents et vos grands-parents avant vous ! Pourtant, ce plat est une tradition beaucoup plus récente qu’il n’en a l’air… Car la dinde de Noël est en fait américaine …

En 1519, les conquistadors espagnols débarquent au Mexique . À l’époque, les Aztèques élèvent les dindes et les dindons et les consomment dans des ragoûts… Ces volailles, beaucoup plus imposantes que des poules, sont servies aux rois. Ils les apprécient autant pour leur chair que pour leurs plumes, avec lesquelles ils se confectionnent des parures. Les Espagnols décident de les rapporter vivantes en Europe. Et comme ils sont persuadés d’avoir accosté en Inde, ils baptisent l’animal "Poule d’Inde" !

Quand elle arrive sur le Vieux Continent, la "Poule d’Inde" remporte un grand succès auprès des aristocrates . Manger des oiseaux de grande taille, comme les paons, les cygnes ou encore les hérons, n’est pas nouveau. Mais la chair de la dinde est si délicate et si savoureuse qu’elle ne laisse personne indifférent. On la sert pour la première fois en France à la table du mariage de Charles IX en 1570.

Peu à peu, les bourgeois se mettent à en consommer, eux aussi. Au 17e siècle , son nom se transforme en "dinde" . Présenter une dinde à sa table, pour les bourgeois de l’époque, c’était à la fois exotique et signe de richesse. Peu à peu, la dinde, assez volumineuse pour nourrir de grandes tablées, remplace l’oie rôtie traditionnelle.

Au 19e siècle , elle est farcie et accompagnée de marrons , tout simplement parce que ce sont les fruits disponibles à cette saison. Un siècle plus tard, les élevages de dindes se développent et comme elles sont produites en masse, elles deviennent plus accessibles.

Élevée en plein air, fermière, label Rouge ou AOP, c’est LA valeur sûre de votre menu de fêtes !

