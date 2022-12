Repas de fête : l'histoire du champagne

Le champagne , c’est le vin des baptêmes, des premières fois, celui qui a accompagné les exploits des sportifs, les débuts de l’aviation civile, l’aventure des grands paquebots, et l’ouverture du tunnel sous la Manche.

Celui qui l’a mis au point, c’est un moine bénédictin, Dom Pérignon , qui découvre la méthode de vinification des vins effervescents, à l'époque de Louis XIV.

C'est quelques décennies plus tard, sous la régence de Philippe d’Orléans, au début du 18e siècle , que ce vin devient à la mode . À l’époque, c’est un luxe réservé à la cour et aux nobles. Il a sa place dans toutes les fêtes, même les plus décadentes.

Il a deux surnoms : d’abord, "Messire Pétars" , parce que l’effervescence fait sauter les bondes tonneaux. Par la suite, on l’appellera "le vin saute-bouchon" , et beaucoup plus tard, dans l’argot des années 1950, on parlera de "roteuse" pour désigner la bouteille de champagne !

Devenu roi, Louis XV , neveu de Philippe d’Orléans, en consomme très régulièrement, il est follement timide et le champagne le décoince ! Sa favorite, Madame de Pompadour , elle, est folle de bulles et dit que c’est le seul vin qui laisse une femme belle après l'avoir bu…

Plus tard, la Belle Époque est l’âge d’or du champagne , on le trouve dans toutes les fêtes et toutes les grandes soirées mondaines. Le futur roi Edouard VII, l'arrière-arrière-grand-père du roi Charles III d'Angleterre, vient exprès à Paris pour prendre des bains de champagne dans une maison close très connue, Le Chabanai s… La baignoire est immense, en cuivre rouge, et bien sûr, il ne se baigne pas tout seul…

Un autre anglais célèbre ne cache pas son amour pour le champagne : Winston Churchill. Lors d’une visite à Epernay, il aurait déclaré : "Je ne pourrais pas vivre sans champagne. Dans la victoire, je le mérite, dans la défaite, j’en ai besoin."

Il ne doit pas être le seul, puisqu’ en 2021, ce sont 320 millions de bouteilles qui ont été débouchées en France et dans le monde !

