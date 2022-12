Repas de fête : l'histoire du foie gras

Vous connaissez le foie gras de canard du Sud-Ouest , un des fleurons de notre gastronomie ! Mais il existe un autre foie gras, d’oie ou de canard, produit en Alsace , un peu moins célèbre mais tout aussi délicieux ! Son origine est une longue histoire…

ⓘ Publicité

Les Égyptiens de l’Antiquité sacrifient des animaux lors de rituels consacrés aux divinités. Et ils constatent que le foie des oies est parfois plus volumineux et appétissant qu’à l’ordinaire ! Alors, ils se mettent à observer les volatiles et remarquent qu’ils se gavent de nourriture avant leur migration.

Papyrus représentant des Égyptiens qui gavent des oies © Getty - De Agostini picture library

Les Égyptiens décident de les domestiquer et de les faire grossir avec une alimentation à base de figues. Plus tard, les Hébreux , anciens esclaves des Égyptiens, perpétuent la tradition du gavage en se dispersant en Hongrie, en Pologne et en Alsace. Ils élèvent des oies pour cuisiner avec leur graisse, car cuire la viande avec du beurre est interdit par les règles religieuses. Dès le 16e siècle, le foie gras d’oie alsacien est réputé .

Un siècle plus tard, la culture du maïs, venu du Nouveau Monde, fait son apparition dans le Sud-Ouest . Pour les paysans, qui vivent sur de petites exploitations, engraisser des volailles est plus simple que d’élever des mammifères. C’est à ce moment-là que débute la production de foies gras.

Et les deux régions se disputent le titre de "capitale du foie gras" ! Mais c’est à Strasbourg, à la fin du 18e siècle, qu’apparaît la tradition d’ajouter des truffes dans le foie gras, une recette vite copiée par le Périgord qui en dispose en abondance.

bloc de foie gras © Getty - Loïc Nicoloso

Une recette en particulier est indissociable de la renommée gastronomique alsacienne. Un pâté de foie gras , créé pour le gouverneur d’Alsace au 18e siècle, le maréchal de Contades : une farce composée de lard, de veau, d’épices, de truffes et de foie gras, et emprisonnée dans une pâte, le tout disposé dans une terrine et mis au four... Un régal digne des plus grands festins, bien connu des gourmets et des chefs actuels !

Que vous l’achetiez en conserve ou sous-vide, ou frais à cuisiner auprès d’un producteur pour en faire une bonne terrine, quelle que soit sa provenance, vous ferez partie des neuf Français sur dix qui déclarent consommer du foie gras durant les fêtes !

RETROUVEZ ÉGALEMENT

POUR ALLER PLUS LOIN

Chaque semaine, retrouvez l'émission de Nathalie Helal , L'étape gourmande . Tous les samedis et dimanches, à midi, notre spécialiste de l'histoire de la gastronomie nous parle des plats, des desserts, des friandises, mais aussi des boissons qui constituent notre patrimoine culinaire et viticole d’exception.

Retrouvez également Nathalie Helal dans la série Les assiettes de l'histoire , où la journaliste revient sur les circonstances ayant donné naissance aux recettes festives. Comment les plats et les recettes ont pris racine dans nos assiettes.