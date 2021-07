REPORTAGE - Dans l'Auxerrois, découvrez la cerise Noire de Meched à la chair fondante et juteuse

La cerise Noire de Meched est une variété ancienne d'origine iranienne. Elle tend vers le noir à pleine maturité, une des meilleures variétés de cerises à la chair ferme et croquante, sans acidité. Bienvenue au verger d'Augy à quelques kilomètres d’Auxerre.

Les coteaux de l’Auxerrois étaient autrefois garnis de vergers, aujourd’hui ils laissent place à la vigne, mais Philippe Richard persiste et signe ! Malgré des conditions de cultures difficiles, c’est une quinzaine de variétés de cerises qu’il produit.

Nous sommes dans un verger de cerises Noire de Meched

Il s’agit de cerises tardives produites au mois de juillet. Une fois cueillie, cette variété se conserve bien et résiste aux transports. La chair est épaisse, d'un aspect pourpre foncé avec une peau assez brillante. La qualité gustative est excellente, le fruit est juteux, croquant en bouche, avec un bon équilibre entre le sucré et l'acidité.

« Mon grand-père faisait de la cerise. Mon père faisait de la cerise et moi, j'ai repris en 1992 l'exploitation. Je me suis lancé dans la cerise parce que c'est une passion. » explique Philippe Richard.

C’est une année particulièrement compliquée pour la Maison Richard, sur les trente tonnes de cerises habituellement produites, seulement deux tonnes seront récoltées en 2021.

Philippe Richard aux vergers d'Augy © Radio France - Vincent Vivien

L’Yonne, terre de cerises

Dans l’Yonne, en juin et juillet, les cerises sont bien présentes sur les étals, on a ensuite des cerises plus tardives qui tiennent jusqu'à la mi-août. On commence par trouver des cerises plus classiques ; les Burlat, la Montmorency, celle de l'Auxerrois qui est la plus connue.

Et puis, on a les cerises un peu aigres, comme l'Anglaise, la Griottes, et on arrive aujourd’hui à une période où l'on trouve des grosses cerises plus noires, plus sucrées, plus puissantes dont la cerise Noire de Meched.

Le Jardin Gourmand, fan de cerises !

Pour découvrir les qualités gustatives de la cerise, il nous fallait un restaurant gastronomique qui fait référence à Auxerre : Le Jardin Gourmand. Leur sélection de produits est en priorité faite auprès des producteurs locaux.

C’est Pierre Boussereau et Olivier Laplaine, les patrons, qui nous ouvrent les portes avec un grand sourire communicatif pour nous proposer un repas entièrement réalisé à base de cerises.

Les cerises de foie gars © Radio France - Vincent Vivien

L’entrée phare, la cerise de foie gras ! Elle est suivie d’un filet de canard de la maison Burgaud. Un canard étouffé au sang, cuit sous vide à basse température, rôti sur peau au foin servi avec une sauce aigre-douce à la cerise noire avec une mousseline de céleri-rave. Et pour finir une soupe de cerises avec un sorbet fenouil.

