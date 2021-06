REPORTAGE - Découvrez l'étonnant petit pois violet aux Jardins du héron, à Quintenas

À Quintenas, en Ardèche, Charlène et Adrien Priet-Fourel cultivent en agroécologie deux variétés de petit pois ; le Merveille de Kelvedon et le pois Blauwschokker de couleur violette, un pois pas comme les autres. Découvrez l’univers de ces deux combattants du bien-manger.

Quand Charline et Adrien, tous les deux Ardéchois de naissance, ont visité leur terrain pour la première fois, un héron décollait. Le nom des jardins est arrivé tout naturellement : les Jardins du héron. Ils ont alors décidé de développer leur entreprise de maraîchage en agroécologie. Les Jardins du héron est une micro-ferme maraîchère située en Ardèche du Nord.

Elle propose toute l'année des fruits, légumes et plantes aromatiques et médicinales bio. Le maraîchage se trouve au nord de la vallée du Rhône, côté Ardèche, à cheval sur les communes d’Ardoix et Quintenas au hameau de Tartara.

Des semences anciennes, une importante biodiversité

Ici pas de semences hybrides F1 (tous les individus ont exactement le même patrimoine génétique), mais un large choix de semences anciennes.

"Nous, on tient à ce que les graines puissent être reproduites, à conserver une biodiversité cultivée la plus importante possible, un maximum de variétés dans les jardins. Ça nous tient à cœur !" explique Adrien Priet-Fourel, campé au milieu de son champs.

Variétés Merveille de Kelvedon, Blauwschokker....

Cette année, deux variétés sont cultivées : le Merveille de Kelvedon et le petit pois Blauwschokker, une variété de pois à écosser à rames (qui grimpe) à grains ronds. Le petit pois Blauwschokker offre des gousses pourpres aux grains vert pâle. Il est productif et se récolte généralement en juin-juillet.

"Dans nos jardins, on prend beaucoup de plaisir chaque année à aller chercher de nouvelles variétés. Des choses pas très connues, donc ici, cette fameuse variété de petits pois avec la gousse violette" poursuit Adrien Priet-Fourel.

A gauche, le Merveille de Kelvedon et à droite le petit pois Blauwschokker © Radio France - Vincent Vivien

Les bienfaits du petit pois

En provenance d'Asie centrale, le petit pois est cultivé dans le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. Ramené d'Italie au 17è siècle, il connaît un succès immédiat en France.

"C'est une légumineuse qui va être très riche en protéines. Très nourrissante, on a des petits pois qui sont sucrés, donc on a un apport de sucre. On a de la vitamine B, B1, B9, de la vitamine C, du phosphore, du manganèse, plein de bonnes choses pour être en bonne santé, du calcium, des fibres" explique encore Adrien Priet-Fourel.

C'est si bon le petit pois © Radio France - Vincent Vivien

Aux Jardins du Héron, on met en pratique les techniques de l'agroécologie

L’agroécologie repose sur plusieurs principes : des pratiques agricoles de non-travail du sol (on ne laboure pas avant de semer); des associations de cultures, afin que les légumes et plantes aromatiques puissent pousser ensemble; des jardins en biodiversités.

La plante peut produire trois à quatre semaines en juin et juillet, selon le temps avec deux semaines de haut-rendement.

