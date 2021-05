Reportage : le marché Bonnefoy - Jean Boriès, l'esprit village en plein cœur de Toulouse

Une dizaine de commerçants animent, depuis 2008, le petit marché du quartier Bonnefoy le mardi matin. Un rendez-vous de proximité qui a ses habitués et où l'ambiance est à la détente, loin de l'agitation et de la foule des grands marchés de la ville rose.

Une petite place bordée d'arbres et de maisons en briques roses, les pépiements des oiseaux qui se mêlent aux cris des enfants de l'école voisine, une petite dizaine d'étals de fruits et légumes, fromages, canard, plats préparés ou encore épicerie, et les clients qui discutent entre eux, le marché Bonnefoy - Jean Boriès est un îlot de fraîcheur et de détente dans l'agitation de la métropole toulousaine.

Institué en 2008 sur la place Jean Boriès, au bord du Faubourg Bonnefoy, il a été relocalisé sur la place Béteille depuis le mois d'avril et jusqu'en octobre, en raison du début des travaux de la future ligne 3 du métro toulousain.

L'horticulteur Patrick Bouzigues, de Toulouse roses production, nous parle de ses fleurs, plantes aromatiques, fait un point sur la météo ahurissante du mois d'avril et revient sur la vente du muguet. Copier

Patrick Bouzigues devant ses fleurs, au milieu de la place Béteille. France Bleu Occitanie lui souhaite un joyeux anniversaire professionnel, puisqu'il fête ses 30 ans de carrière cette année. © Radio France - A.W.

Vous retrouvez Toulouse roses production sur Facebook et sur un site web dédié.

Sur ce petit marché, pas de superflu, juste l'essentiel : poissonnerie, épicerie, horticulteur, une pincée de producteurs et revendeurs de fruits et légumes, de la volaille, des plats préparés, et la fromagerie Martine, qui est l'un des stands les plus prisés par les habitants du quartier.

Yann Rosant, mari de Martine, nous explique son travail d'artisan fromager, qui consiste à préserver le terroir et restituer aux clients le vrai goût des fromages. Copier

Martine et Yann Rosant ont lancé leur activité de fromagers crémiers il y a près de 18 ans. © Radio France - A.W.

Yann Rosant : « Notre métier de crémier, c'est sélectionner, conserver, restituer. »

En période de fêtes de fin d'année, Martine et Yann proposent jusqu'à 300 fromages différents. © Radio France - A.W.

Vous pouvez suivre la crèmerie Martine sur les réseaux sociaux ou via le site internet.

Organisé sur une petite place, avec un nombre limité de stands et d'étals, le marché Bonnefoy - Jean Boriès est à taille humaine. Triés sur le volet, les commerçants aiment leur métier, à l'image de ce traiteur de produits italiens.

Jean-Philippe Noto nous décrit sa vitrine réfrigérée et ses produits, des classiques - pâtes, cannellonis, raviolis, aux spécialités moins connues, comme les arancinis, venus de Sicile. Copier

Un petit goût d'Italie sur le marché de quartier Bonnefoy. Certains produits sont importés, mais d'autres, comme les pâtes, sont préparés par Jean-Philippe. © Radio France - A.W.

Pastanoto, la petite société de Jean-Philippe, est aussi à retrouver sur Facebook et sur un site internet.

Souriante, attachante et affable, Béatrice Lauzier vend ses volailles, poulets et canards, nourris aux grains qu'elle fait pousser sur les 30 hectares de sa propriété située à Rabastens dans le Tarn. Copier