Restaurant l'Opportun à Vichy dans l'Allier

Bonjour, À partir de demain, le restaurant l’Opportun vous propose ses suggestions du jour à emporter ou en livraison !!! Cette fois ci, les plats seront à retirer directement au restaurant, 6 rue Nicolas Larbaud à Vichy !!! Nous serons présents du lundi au dimanche de 10h à 14h et le vendredi et samedi soir de 18h30 à 21h30 !!! En plus de nos suggestions durant tout le confinement nous vous proposerons une ardoise de burger fait maison à emporter !!! Venez la découvrir !!! Tous les jours vous retrouverez nos suggestions à emporter sur cette page !!! Pensez à réserver 😉 04 70 31 58 33 ou 06 69 43 83 81 À très vite