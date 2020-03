Une cuisine qui met en avant les produits locaux, de la simplicité au service des saveurs: c’est le restaurant Le Baluchon à Toulouse (entre les quartiers Saint Sernin et Arnaud Bernard). Une salle toute en longueur, des tables en bois et ; tout au bout de la salle, la cuisine du restaurant. En cuisine il y a Sandra Benslimane, le gérant c'est Jean-Louis Queille.

Préparation du petit salé aux lentilles avec Sandra au restaurant La Baluchon à Toulouse. © Radio France - Emmanuelle Wiener

Produits frais , locaux et de saison avec pour des exemples de plats en ce moment : en entrée le midi, crème de céleri torréfié et jaune d’œuf confit au soja. En plat principal le soir : poitrine de veau rosé axuria, crème et chips de topinambour avec son jus d’herbes. Et pour les fromages, Jean-Louis Queille fait confiance à un fromager du sud de la Haute-Garonne.

Jean-Louis Queille (restaurant Le Baluchon) et Zacharie Masse (fromagerie Marzac) © Radio France - Emmanuelle Wiener